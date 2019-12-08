مناظرة حذرة بين «جونسون» وكوربن

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وخصمه العمالي جيريمي كوربن، في مناظرة لم تنطو على مفاجآت، إذ قدم كل واحد حججه حول «بريكست»، قبل ستة أيام من الانتخابات التشريعية.

ولأكثر من ساعة، تواجه المسؤولان ملتزمين الحذر في مواقفهما بشأن «بريكست»، ودافع كوربن عن اقتراحه تنظيم استفتاء ليختار البريطانيون بين اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي والبقاء فيه، وقال إنه سيبقى حيادياً خلال الاستفتاء الجديد، ما دفع جونسون إلى تعليق ساخر، وتساءل: «كيف يمكنكم الحصول على اتفاق مع بروكسل حول (بريكست)، إذا كنتم لا تؤمنون به؟ إنه لغز يصعب فهمه!».