كوريا الشمالية تطلق «قذيفتين» لم تحدد طبيعتهما

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

أطلقت كوريا الشمالية، أمس، «قذيفتين لم تحدد طبيعتهما» كما أعلنت سيؤول، وذلك تزامناً مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، فيما لاتزال المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمّدة.

وأفاد الإعلان المقتضب، الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بأن بيونغ يانغ أطلقت قذيفتين شرقاً من إقليم هامغيونغ الجنوبي، سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضاً باسم البحر الشرقي.

وأضاف أن إطلاق القذيفتين تم في ساعات الفجر الأولى بتوقيت واشنطن، تزامناً مع بدء عيد الشكر في الولايات المتحدة، أكبر عطلة سنوية أميركية.

كما يأتي إطلاق القذيفتين قبل يوم من ذكرى مرور سنتين على أول تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات من نوع «هواسونغ-15»، الذي يقول محللون إنه قادر على بلوغ كل البر الأميركي.

ووصفت وزارة الدفاع اليابانية القذيفتين بأنهما «تشبهان الصواريخ البالستية»، وقالت إنهما لم يسقطا في المنطقة الاقتصادية. ويحظر على بيونغ يانغ إطلاق صواريخ بالستية بموجب قرارات مجلس الأمن.