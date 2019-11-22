الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين

المصدر: عواصم - وكالات

حث الاتحاد الأوروبي إيران أمس، على ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، في التعامل مع الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أيام، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى، ودعا طهران إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين.

وأعربت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانتيتش، عن تعازيها لعائلات الضحايا، ودعت إلى الحوار لوضع حد للتوترات.

وقالت كوسيانتيتش في بيان «نتوقع من قوات الأمن الإيرانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، كما نتوقع من المحتجين التظاهر بسلمية. أي شكل من أشكال العنف غير مقبول».

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإيرانية إعادة الاتصالات، وإنهاء التعميم شبه الكامل على الإنترنت، والمفروض منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت منظمات حقوقية دولية أعربت عن قلقها إزاء قطع الإنترنت في إيران؛ حيث اعتبرتها خطوة من جانب النظام الإيراني، بهدف التعتيم على أخبار قمع المحتجين.

وبلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت داخل 45 مدينة إيرانية على الأقل بعد زيادة سعر البنزين فجأة، الجمعة الماضي، نحو 200 قتيل، و3000 جريح، حتى الآن.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أمس، إن خدمات الإنترنت عادت لإقليم هرمزجان بجنوب إيران، بعد أن قطعتها السلطات لأيام على مستوى البلاد، في وقت وقعت فيه احتجاجات عنيفة.

وقالت الوكالة «أعيدت اتصالات الإنترنت إلى إقليم هرمزجان، وكل تطبيقات التواصل الاجتماعي تعمل الآن». من جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني أمس، أنه تمت السيطرة على الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، واعتقال المحرضين عليها.

- طهران تعيد

خدمات الإنترنت إلى

أحد الأقاليم بعد

انقطاع لأيام