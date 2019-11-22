لوكسمبورغ: الاتحاد الأوروبي يجب أن يعترف بالدولة الفلسطينية

المصدر: برلين - رويترز

ذكر وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، أن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية، بعدما عبّرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن الإثنين الماضي، تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات «تخالف القانون الدولي»، في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأميركي جيمي كارتر عام 1978. وقال أسلبورن لـ«رويترز»: «الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفاً ولا تفويضاً مفتوحاً، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته، ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين».