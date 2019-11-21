اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

المصدر: القدس المحتلة - أ ف ب

قرر المدعي العام الإسرائيلي افيخاي ماندلبليت الخميس توجيه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.

وجاء في بيان لوزارة العدل تلقت نسخة منه فرانس برس «أن المدعي العام قرر تقديم لائحة اتهام في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء».

وأعلن المدعي العام القرار في بيان وهو الأول من نوعه بحق رئيس وزراء في منصبه. وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وجاء في بيان لوزارة العدل «ان المدعي العام قرر تقديم لائحة اتهام في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء».

ووجهت له تهمة تلقي الرشاوي وخيانة الأمانة والخداع في ملف «4000» المعروف بقضية شركة الاتصالات بيزك خلال ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.

كما وجهت له تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف«1000» المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيكار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات.

وقرر المدعي العام أيضا توجيه تهمة الخداع وخيانة الأمانة في ملف 2000 «المعروف بقضية»يديعوت أحرونوت" اكثر الصحف انتشارا، حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر مالك الصحيفة للحصول على تغطية إيجابية له وذلك خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية.

وأوصت الشرطة في فبراير بأن يوجه ماندلبليت اتهامات جنائية بحق رئيس الوزراء اليميني بعد تحقيقات مطولة في قضايا فساد .

وإذا أدين نتنياهو، وهو أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة في بلاده، فسيواجه عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات.‭‭‭‭