إسرائيل.. صفارات إنذار وهروب إلى الملاجئ

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

استيقظ السكان في مدينتي نتيفوت وعسقلان، أمس، على أصوات صفارات الإنذار، التي أطلقت لتحذير السكان من الصواريخ، ومن أجل النزول إلى الملاجئ، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

ودفعت صفارات الإنذار الإسرائيليين إلى الهرع للملاجئ، في بلدات قرب الحدود مع قطاع غزة، وفي مناطق أبعد داخل إسرائيل، مع دوي صفارات الإنذار في مناطق إلى الشمال حتى تل أبيب، بينما أصابت الصواريخ طرقاً سريعة وبلدات إسرائيلية. ولم ترد أنباء بشأن سقوط قتلى في إسرائيل.

وحشد الجيش الإسرائيلي مركبات مدرعة على طول الحدود مع غزة، على الرغم من أن احتمالات شن هجوم بري، تبدو غير مرجحة في هذه المرحلة.