التظاهرات تستعيد زخمها في العراق وسط تواصل الضغط على السلطات

المصدر: بغداد - وكالات

تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية وجنوبها، أمس، فيما تسعى السلطات إلى مواجهة ضغط الشارع، الذي عززته المساعي الأممية لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع عدة.

ورغم دعوات السلطات إلى «العودة إلى الحياة الطبيعية»، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد، وتغيير الطبقة السياسية في بلد يعد من الأغنى بالنفط في العالم، وبين الدول الأكثر فساداً على حد سواء.

ورغم أن زخم التظاهرات تراجع في الأيام القليلة الماضية، بعد العنف في مواجهة التظاهرات من قبل القوات الأمنية، عاد المتظاهرون، أمس، في بغداد ومدن الجنوب إلى الساحات، مدعومين بالطلاب ونقابة المعلمين التي تواصل إضرابها.

وفي مدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، عاد نحو 800 طالب ومدرس إلى المخيم المقام خارج مقر مجلس المحافظة، بعدما كانت القوات الأمنية قد فضته نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد مراسلون من «فرانس برس» بخروج تظاهرات كبيرة في مدينة الديوانية والناصرية، مع إغلاق شبه تام للمدارس والدوائر الرسمية.

وأعطت المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في العراق زخماً للشارع، في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع، ما لم تتم إصلاحات حقيقية.

وقال متظاهر آخر، في ساحة التحرير، أمس، إن «الطالبات والطلاب والكليات، كلهم أتوا اليوم من أجل العصيان المدني».

وأضاف: «إذا أعطت المرجعية أوامر بالعصيان المدني، فكل شيء سيغلق: الدولة، شركات النفط كلها. هكذا نصل إلى حل».

وصباح أمس، التقى رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، في بغداد. ومعروف أن لدى الرجلين علاقة شخصية جيدة، كما أن أربيل أعلنت دعمها للحكومة الحالية.

بدوره، قال الزعيم الديني، مقتدى الصدر، أمس، إن التظاهرات الاحتجاجية في بغداد، والمحافظات، حققت انتصارات أهمها إذلال الفاسدين وإرعابهم.

وأضاف الصدر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على الرغم من بعض الأخطاء التي شابت التظاهرات والاعتصامات، فإننا نقف إجلالاً واحتراماً لها، وإنها حققت انتصارات أهمها إذلال الفاسدين وإرعابهم».

ودعا «القوات الأمنية إلى عدم المساس بالمتظاهرين، والمعتصمين».