المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من انفجار الأوضاع بغزة

المصدر: غزة - وكالات

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان، أمس، إنه يشعر ببالغ القلق من تدهور الأوضاع الأمنية بشكل دراماتيكي، ويخشى انفجار الأوضاع بشكل شامل، في ضوء استئناف إسرائيل سياسة القتل خارج إطار القانون، بحق النشطاء الفلسطينيين.

ووفق المركز، تنذر هذه التطورات بتصعيد كبير على قطاع غزة، كما حدث عقب جرائم إسرائيلية مماثلة، وما تلاها من إطلاق رشقات صاروخية من الفصائل تجاه التجمعات والبلدات الإسرائيلي، وهو ما بدأ فعلياً؛ حيث أطلقت الفصائل صواريخ عدة تجاه التجمعات والمدن الإسرائيلية، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عدة على أهداف متفرقة في القطاع، بعضها وسط تجمعات سكنية، مسببة المزيد من الدمار.

وحذر المركز من أنه في كل مرة يدفع المدنيون الفلسطينيون ثمن هذا التصعيد الإسرائيلي، منبهاً إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تحوّل أكثر من مليوني فلسطيني إلى رهائن للعدوان والخوف والقلق.