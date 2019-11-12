الرئيس اللبناني: مشاورات تشكيل الحكومة تبدأ الخميس

المصدر: بيروت - متابعات الإمارات اليوم

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون،مساء الثلاثاء، أن الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان قد تبدأ الخميس، ولكن ننتظر إجابات من الآخرين.

وقال عون في مقابلة تلفزيونية، أن المشاورات الرسمية من نواب البرلمان بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد قد تبدأ الخميس أو الجمعة «لكن هذا يرتكز على الأجوبة التي سنتلقاها من المعنيين. إذا لم نتلق الإجابات سنستغرق بضعة أيام إضافية. يوجد الكثير من الصعاب التي ذللناها ولا تزال هناك النقاط الأخيرة لأن نحن نود أن نخرج إلى المجتمع بحكومة منسجمة وليس حكومة متفرقة».

وذكر الرئيس اللبناني أنه وجد رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري مترددا في تولي المنصب مجددا وأنه يؤيد حكومة تشمل كلا من التكنوقراط والساسة.

وقال عون في المقابلة «أنا اجتمعت مع الحريري ووجدته مترددا بين نعم وبين لا»، مضيفا أنه لا يعرف إن كان ذلك موقفه حتى الآن.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه تم دعوة المتظاهرين للحوار دون تلقي جواب منهم. وأضاف عون أن مطالب الشعب محقة، ولذلك تجاوب الرئيس معهم ودعاهم للحوار.

من جهة أخرى، لفت عون إلى أنه يجب العمل على برنامج من ثلاث نقاط لبناء الدولة، وهي: مكافحة الفساد، تحسين الوضع الاقتصادي، والتأسيس للدولة المدنية.

وأشار إلى أن لبنان اليوم بحاجة لحكم منسجم من أجل وضع خطة للتنفيذ، وعليه مكافحة الفساد، منوها إلى أنه في لبنان أشخاص لديهم الكفاءة للنهوض به.