مقتل 6 مدنيين بـ 3 تفجيرات في مدينة القامشلي

المصدر: القامشلي ــ أ.ف.ب

قتل ستة مدنيين على الأقل، أمس، جراء تفجير سيارتين ودراجة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية، الإثنين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر كردي.

ووقعت هذه التفجيرات بعد وقت قصير من تبني تنظيم «داعش» قتل كاهن من المدينة مع والده، أثناء توجههما إلى مدينة دير الزور في شرق البلاد.

وضربت ثلاثة تفجيرات مدينة القامشلي، استهدف أحدها وفق المرصد منطقة مكتظة في سوق وسط المدينة وثان قرب مدرسة، ما تسبب بمقتل ستة مدنيين على الأقل، وإصابة 22 آخرين بجروح.

وشاهد مراسل «فرانس برس» في المدينة سيارات متفحمة ودخاناً يتصاعد من موقعين على الأقل، بينما عمل مسعفون على نقل الجثث والجرحى، وانهمكت سيارات الإطفاء بإخماد النيران. وقتل الإثنين كاهن كنيسة الأرمن الكاثوليك في مدينة القامشلي ووالده أثناء توجههما إلى دير الزور للإشراف على عملية ترميم كنيسة فيها، وفق المرصد، بعد تعرضهما لإطلاق نار من مسلحين. وفي وقت لاحق، تبنى تنظيم «داعش» في بيان تناقلته حسابات متطرفة تنفيذ الاعتداء. ونشر صورة عن بطاقة الكاهن، ويدعى الأب إبراهيم حنا بيدو صادرة عن أبرشية الأرمن الكاثوليك في شمال شرق سورية.