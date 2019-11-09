القضاء يحكم على ترامب بدفع غرامة مليوني دولار

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

حكمت محكمة في نيويورك على دونالد ترامب، بدفع تعويضات قدرها مليونا دولار في إطار اتفاق ودي، بسبب استخدامه جمعيته الخيرية لأغراض سياسية.

وحكمت أول من أمس، القاضية في المحكمة العليا لولاية نيويورك ساليان سكاربولا، على رئيس الولايات المتحدة بدفع مليوني دولار من التعويضات لتسوية دعوى مدنية عرضتها القاضية الديمقراطية ليتيسيا جيمس.

وتقدمت جيمس بالدعوى على «جمعية ترامب» في يونيو العام الماضي، بسبب «سلوكها غير القانوني الدائم» بما في ذلك تنسيق غير مناسب بين العمل الخيري والحملة الرئاسية التي جرت في 2016.

ووافق ترامب على إغلاق الجمعية في ديسمبر، لكن الدعوى استمرت مع مطالبة الادعاء بتعويضات تبلغ سبعة ملايين دولار. وقالت جيمس في بيان، إن الحكم يشكل «انتصاراً تاريخياً لجهودنا لحماية الأموال الخيرية ومحاسبة الذين يستخدمون الأعمال الخيرية لغايات شخصية».

واتهمت القاضية ترامب باستخدام أموال الجمعية لتسوية ملاحقات قانونية والترويج لفنادقه ولتغطية نفقات شخصية، بما في ذلك شراء لوحة شخصية له لعرضها في أحد نوادي الغولف التي يملكها.

وهي تؤكد أن ترامب نظم مطلع 2016 خلال حملته الرئاسية حفلة لجمع تبرعات لأعمال خيرية، كانت في الواقع مناسبة مرتبطة بالحملة. وفي تغريدة على «تويتر»، دان ترامب «ما تقوم به مدعية نيويورك من تشويه هذا الاتفاق عمداً لغايات سياسية»، مؤكداً أن «كل قرش من 19 مليون دولار جمعتها جمعية ترامب ذهبت إلى مئات من القضايا الخيرية من دون أي نفقات تقريباً».