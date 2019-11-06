البيت الأبيض يؤيد محادثات سد النهضة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، في بيان: «عبّر الرئيس ترامب عند دعمه للمفاوضات الجارية بين الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سد النهضة».

من جانبه، وجّه السيسي الشكر لنظيره الأميركي لدعمه المفاوضات الثلاثية المرتقبة، واصفاً ترامب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنه «رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها».

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال الأسبوع الماضي، إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم السادس من نوفمبر (اليوم) لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.

وتخشى مصر من أن يؤدي سد النهضة إلى الحد من إمدادات المياه من النيل والتي تعتمد عليها مصر اعتماداً كاملاً تقريباً، وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية.

وطالبت مصر في الأسابيع الأخيرة بوسيط دولي في القضية، قائلة إن المحادثات الثلاثية وصلت إلى طريق مسدود، ورفضت إثيوبيا الفكرة قبل ذلك ومن المتوقع أن تبدأ في ملء خزان السد العام المقبل. والشهر الماضي تطرّق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان إلى مشروع السد، محذّراً بأن بلاده قادرة على «حشد الملايين» إن كانت متّجهة لحرب، واعتبرت القاهرة تصريحاته «غير مقبولة».