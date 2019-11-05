واشنطن: العقوبات على إيران مستمرة

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن البيت الأبيض، أمس، استمرار الإدارة الأميركية في فرض العقوبات على النظام الإيراني لحين تغير سلوكه العدائي في المنطقة، ودعمه للميليشيات الإرهابية. وأصدر البيت الأبيض بياناً، جاء فيه أن النظام الإيراني مستمر في استهداف المدنيين الأبرياء واستغلالهم كأداة في علاقاته الخارجية الفاشلة. وأضاف أن «النظام الإيراني لديه خيار، فبدلاً من أن تكون دولة رائدة في رعاية الإرهاب بالعالم، يمكنها أن تضع شعبها في أول اهتماماتها، ويمكن للنظام الإيراني اختيار السلام عوضاً عن احتجاز الرهائن والاغتيالات والتخريب».

وتابع أن الولايات المتحدة «تسعى للسلام، ونحن ندعم الشعب الإيراني، ولقد حان الوقت للنظام أن يفعل الشيء نفسه».