اجتماع اللجنة الأمنية الإماراتية السعودية

المصدر: الرياض - وام

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة الإماراتية السعودية، اجتماعها الخامس لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية بين البلدين الشقيقين.

ترأس وفد الدولة، في الاجتماع الذي عقد بالمملكة العربية السعودية، وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، فيما ترأس الجانب السعودي نائب وزير الداخلية، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات وبنود جدول الأعمال، المتضمن آخر ما توصلت إليه الفرق الفنية المتخصصة المشتركة في مراحل تنفيذ المبادرات والمشروعات الثنائية بين البلدين، إلى جانب الوقوف على المستجدات كافة، في ما يتعلق بعمل اللجنة المشتركة.