ترامب: إجراءات العزل تضمن «غالبية غاضبة»

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الآلاف من مناصريه، أن إجراءات عزله التي أطلقها الديمقراطيون ستجعله يحصل على «غالبية غاضبة» في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال ترامب في تجمع لمناصريه المتحمسين بقاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي: «لم نحظ يوماً بهذا القدر من الدعم. إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب هجوم على الديمقراطية نفسها، لكني أقول لكم إن الجمهوريين أقوياء وسينالون غالبية غاضبة».

وأضاف أن «الأميركيين يراقبون ويرون إلى أي درجة هذا الإجراء ظالم»، مؤكداً أن سلوكه كان «مثالياً».

وتابع: «الزعماء الديمقراطيون في الكونغرس يحاولون القضاء على الحزب الجمهوري، هذا لن يحصل أبداً، سنستعيد مجلس النواب».

إلى ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية، إن وزير الطاقة ريك بيري سيرفض الإدلاء بشهادته هذا الأسبوع في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون ويهدف إلى مساءلة ترامب.

ويمثل رفض بيري الذي لعب دوراً محورياً في الجدل المثار بشأن أوكرانيا، آخر مثال على رفض إدارة ترامب التعاون مع تحقيق يسير بوتيرة سريعة في مجلس النواب. ويركز التحقيق على مكالمة هاتفية جرت يوم 25 يوليو الماضي، وطلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو التحقيق مع جو بايدن، خصمه السياسي ونائب الرئيس السابق، والمنافس بقوة على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، وكذلك التحقيق مع ابنه هنتر الذي كان مديراً لشركة طاقة أوكرانية، ويتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطته ومحاولة الضغط على حليف أميركي للتدخل في الانتخابات الأميركية لمصلحته.