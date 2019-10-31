25 كياناً تابعاً للنظام الإيراني على قائمة الإرهاب

المصدر: واشنطن - وام

أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب «TFTC»، أمس، إدراج 25 كياناً تابعاً للنظام الإيراني، وذلك في إطار التنسيق المشترك من قبل الدول الأعضاء في المركز.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية نتج عنه تحديد هذه الكيانات. ووفقاً للمركز، فإن العديد من هذه الشركات تقوم بتقديم الدعم المالي بالوكالة للجهات الفاعلة شبه العسكرية، التي تقوم باستخدام تكتيكات عنيفة، وتشعل الصراع المتزايد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل القائمة كيانات ضمن شبكة واسعة من الشركات، التي تقوم باستخدام شركات تدير نظاماً بمليارات الدولارات من تعاملات الشركات في الشرق الأوسط وأوروبا.