قايد صالح: انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها

المصدر: الجزائر – د.ب.أ

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أمس، أن إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة سيتولى أمرها الرئيس الجديد المنتخب، مشيراً إلى أن «الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل».

وقال صالح خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي أمس، إن «الجيش سيرافق الشعب إلى نهاية المسار الانتخابي، لأنه مسعى نابع من الإدارة الشعبية التي تعني الشعب، باستثناء العصابة ومن سار في فلكها».

وأضاف: «السلطة الوطنية المستقلة ستجد مستقبلاً أشكال الدعم كافة من قبل جميع مؤسسات الدولة، كما ستحظى بالمرافقة الدائمة من قبل الجيش الوطني الشعبي والأحرار وأخيار أبناء الشعب».