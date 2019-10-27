المتظاهرون يعاودون إغلاق الطرق في لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

تدفق محتجون من جديد إلى الشوارع في أنحاء لبنان، وأغلقوا طرقاً عدة، أمس، على الرغم من جهود الجيش لإعادة فتح الطرق، وقال بيان صادر عن الجيش إن قياداته وقيادات قوات الأمن اجتمعت، لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات، وتشاور المجتمعون في إجراءات تسهيل حرية تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.

وقال الجيش اللبناني، أمس، إنه أطلق أعيرة نارية في الهواء بمنطقة البداوي شمال البلاد، على إثر إشكال وقع بين مجموعة من المعتصمين على طريق، وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم، وتدخلت قوة من الجيش لفض الإشكال، فتعرضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة، ما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها، وعندها عمدت القوة إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقاً، بسبب تطور الإشكال، إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي، حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح، وأوضح البيان أن الجيش استقدم تعزيزات أمنية إلى المنطقة، فيما طلب رئيس الوزراء، سعد الحريري، من قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، التحقيق في الحادثة.

وقالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستبقى مغلقة لحين عودة الحياة لطبيعتها، وإن الرواتب ستدفع عبر ماكينات الصراف الآلي.

وعقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات أزمة، في الأيام القليلة الماضية، بحثاً عن سبيل لإعادة فتح البنوك، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي تدافع المودعين إلى تبدد ودائعها من النقد الأجنبي المحدودة أصلاً. إلى ذلك، ذكرت مصادر لبنانية أن القوى المشاركة في الحكومة لا ترى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل قريب، لكن رئيس الحكومة، سعد الحريري، يضغط باتجاه «تعديل وزاري جدّي»، على اعتبار أن خطوة مماثلة من شأنها أن تخفف غضب الشارع.