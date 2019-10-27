مجلس النواب الأميركي يستأنف تحقيق مساءلة ترامب

المصدر: واشنطن - رويترز

استأنف مجلس النواب الأميركي، ذو الأغلبية الديمقراطية، تحقيقاً بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بالاستماع لشهادة مسؤول كبير في وزارة الخارجية، أمس، بعد يوم من رفض قاضية اعتراضاً رئيساً من الجمهوريين، ما عزز التحقيق.

ومن المنتظر أن يعقد فيليب ريكر، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا، اجتماعات مع لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة في مجلس النواب بمقر الكونغرس.

ورفضت القاضية بيرل هويل، دعوى بعدم قانونية عملية المساءلة، وأصدرت أمراً لإدارة ترامب بتزويد اللجنة القضائية بمجلس النواب بمعلومات سرية في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وقالت هويل إن موافقة مجلس النواب رسمياً على قرار بدء إجراءات تحقيق المساءلة، لم تكن لازمة كي يكون التحقيق صحيحاً، وهو أحد الأمور التي كان يصر عليها الجمهوريون في القضية. وريكر دبلوماسي يشمل نطاق عمله أوكرانيا، محور التحقيق المتعلق بترامب. وهو يشغل منصبه الحالي كقائم بالأعمال.

ويبرز تحقيق المساءلة ما يصفه مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بأنه حملة من جانب ترامب على شخصيات عملت في السلك الدبلوماسي.