الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية للمرة السادسة

المصدر: مخيم الأمعري (الضفة الغربية) - رويترز

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر أمس، للمرة السادسة، والثانية في أقل من عام، منزل عائلة فلسطينية محكوم على خمسة من أبنائها بالسجن المؤبد، وهناك سادس معتقل إدارياً، إضافة إلى سابع استشهد برصاص جنود إسرائيليين عام 1994.

وعملت جرافات إسرائيلية، في ساعة مبكرة من أمس، على هدم منزل عائلة إسلام أبوحميد الذي حكم عليه بالسجن المؤبد قبل أشهر، بعد اتهامه بقتل جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة، في مايو من العام الماضي، أثناء حملة اعتقالات بمخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكانت العائلة أعادت بناء المنزل بعد أن هدمته القوات الإسرائيلية، نهاية العام الماضي، باستخدام المتفجرات.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ: «بقرار من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيتم بناء بيت عائلة أبوحميد الذي هدمته قوات الاحتلال من جديد».

وأضاف في منشور على «تويتر»: «لن تكسرنا جرافات الاحتلال، ولن ننحني أمامه، ولن نركع، إرادتنا أقوى من دباباتهم وجرافاتهم». من جهة أخرى، شن جيش الاحتلال، فجر أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 13 فلسطينياً بزعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية في قضاء نابلس.