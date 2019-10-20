جونسون يعلن أنه لن يتفاوض مع بروكسل لتمديد «بريكست»

المصدر: لندن - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لن يتفاوض مع بروكسل من أجل تمديد موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري، وجاء تصريحه بعدما أقر البرلمان البريطاني في جلسته الطارئة، أمس، تعديلاً يلزم جونسون بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لـ«بريكست»، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه.

وقال جونسون إنه سيواصل العمل من أجل خروج بلاده في الموعد المحدد في نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه سيطرح القانون الخاص بالتصديق على الاتفاق، الأسبوع الجاري.

ومن جانبها، طالبت المفوضية الأوروبية، جونسون، بتوضيح الخطوة المقبلة، وقالت المتحدثة مينا إندريفا، إن بروكسل أخذت علماً بالتصويت في مجلس العموم، وعلى الحكومة البريطانية أن تبلغ بروكسل بالخطوات المقبلة في أسرع وقت.