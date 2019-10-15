بالصور.. سورية بين نارين.. قصف تركي وحرائق هائلة

المصدر: متابعات - شريف مهدي

تعاني مناطق واسعة في سورية من آثار الدمار الذي تسبب فيه القصف التركي على مواقع قوات سورية الديمقراطية "قسد"، ذات الأغلبية الكردية، في شمال شرق سورية، والحرائق الطبيعية التي اندلعت في شمال غرب سورية.

ومنذ نحو أسبوع تشن تركيا ومسلحون موالون لها قصفاً عنيفاً على مواقع "قسد"، وهي العملية العسكرية التي أدت حتى الآن إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين من القوات الكردية وعدد من المدنيين.

وتزامناً مع اشتداد العملية العسكرية التركية، ظهرت حرائق الغابات في محافظة اللاذقية الساحلية في شمال غرب سورية، أمس الإثنين، والتي التهمت مساحات شاسعة من الأراضي، كما اندلعت حرائق أخرى في محافظتي طرطوس وحمص، وأرجعت السلطات المحلية انتشار الحرائق إلى الرياح الشديدة ووعورة التضاريس التي جعلت فرق الإطفاء تجد صعوبة في الوصول إلى مناطق الحرائق، ولقي إثنين من الأشخاص مصرعهما أثناء إخماد إحدى الحرائق في ريف اللاذقية.

يشار إلى أن نحو 103 حرائق اندلعت أيضاً في أماكن لبنانية عدة، وتركزت في منطقة الشوف وإقليم الخروب جنوب بيروت، وغطت سحب الدخان مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوبا، والتهمت النيران مساحات شاسعة من الأراضي وعدد من البيوت والسيارات، وحوصر العديد من المدنيين في منازلهم.