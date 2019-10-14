تحسّن فرص إجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست»

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشفت تقارير صحافية في بريطانيا عن تحسن فرص إجراء استفتاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وقالت صحيفة «أوبزرفر» أن بإمكان نواب المعارضة في البرلمان البريطاني اشتراط إجراء استفتاء مقابل موافقتهم على اتفاق الخروج المقدم من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ويجري ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في الوقت الراهن، مفاوضات مع المملكة المتحدة خلف أبواب مغلقة حول التوصل إلى اتفاق في الدقيقة الأخيرة، وفي حال التوصل إلى اتفاق، فإن زعيم حزب العمال المعارض، بيتر كيلي، يرى أنه من الممكن دعوة البريطانيين للاستفتاء بين الخروج وفقاً للشروط الواردة في هذا الاتفاق وبين البقاء في التكتل.

وكانت محادثات الخروج قد شهدت تحولاً مفاجئاً في أعقاب اجتماع جرى بين جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارداكار، الخميس الماضي. وأفادت تصريحات صادرة عن الاتحاد الأوروبي بأن لندن أبدت استعدادها لتقديم تنازلات، منها إمكانية تجنب فرض رقابة جمركية بين ايرلندا الشمالية وايرلندا، غير أن هناك قدراً كبيراً من التشكك حيال إمكانية تمرير جونسون مثل هذا البند داخل البرلمان، وأبدى حلفاؤه من الحزب الوحدوي الديمقراطي تشككهم حيال هذه الخطوة أخيراً.

وفي حال تمكّنَ مفاوضو الاتحاد الأوروبي ولندن من التوصل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية المقبلة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، فإن جونسون ستكون لديه مهلة يوم واحد فقط للحصول على موافقة البرلمان على هذا الاتفاق، وإلا فإنه سيضطر، وفقاً لأحد القوانين، أن يقدم طلباً لتمديد مهلة الخروج.