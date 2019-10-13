السعودية تستقبل تعزيزات دفاعية أميركية لصون الأمن الإقليمي

المصدر: الرياض - وام

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة للقوات العسكرية كافة وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله: إن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية امتداداً تاريخياً للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.

