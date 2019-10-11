طعن 5 أشخاص في مركز تسوّق بمانشستر البريطانية

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت شرطة مانشستر أن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا طعنا بسكين الجمعة في مركز تسوّق في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا، موضحة أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه.

وقالت الشرطة البريطانية إن ملف هذا الهجوم أحيل على أجهزة مكافحة الإرهاب. وأوضحت في بيان بثته وكالة «برس أسوسييشن» إنه «نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات».

إلا أنها أكدت أنها ما زالت مع ذلك «منفتحة» على فرضيات أخرى.

وقال رجال الإسعاف والشرطة إن خمسة أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز أرنديل التجاري حيث جرت وقائع الحادث.

وظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو شرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.

وقال شهود عيان، طبقا لوسائل إعلام بريطانية، إن المشهد كان مرعبا بعد أن تعرض 3 على الأقل لعملية طعن في أحد مقاهي المتجر.

ولم تعرف على الفور هوية المنفذ ولا دوافعه. وقامت شرطة المدينة بإجلاء المتسوقين، بينما قدمت فرق الإسعاف العلاجات الأولية للضحايا.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أغسطس الماضي مقتل شخص في عملية طعن بمنطقة كامدن شمال غرب العاصمة لندن.

وقبلها شهدت منطقة إزلنغتون شمال العاصمة البريطانية في مايو الماضي حادث طعن أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة.