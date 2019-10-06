ماذا قالت "انتصار السيسي" في ذكرى أكتوبر؟

المصدر: الإمارات اليوم - متابعات

نشرت قرينة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر 1973.

وقالت انتصار السيسي: "نحتفل معًا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، نموذجًا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، حفظ الله مصر من كل سوء".

وكان السيسي، قد وجه اليوم كلمة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973، أكد خلالها ثقته الكاملة بالنصر في الحروب المعنوية التي تتعرض لها مصر، من أكاذيب وخداع.

وقال السيسي، إن الشعب المصرى قادر دائما على مواصلة انتصاراته والحفاظ على وطنه، مضيفا: "أبناءكم وأحفادكم عاقدون العزم على مواصلة المسيرة".

وتابع: "يوم السادس من أكتوبر هو يوم عبور الحد الفاصل، ولا يمثل نصرًا عسكريًا باهرًا للقوات المسلحة وفقط، بل تعبيرًا فريدًا عن إرادة وتماسك الشعب".

وأضاف أنه "خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحروب حتى وصلنا للحروب المعنوية" ، مشيرا إلى أن "مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل، وبين الماضي والمستقبل".

وأشار السيسي إلى أن "اشكال الحروب تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية وتصوير الدولة كأنها العدو" ، مؤكدا أن "النصر على تلك الحروب يعتمد على ثقة المواطن وعلى مفاهيمه وأفكاره".