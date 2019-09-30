جونسون ينفي استغلاله منصبه السابق

المصدر: لندن - د.ب.أ

نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، المزاعم التي تتهمه باستغلال منصبه عندما كان عمدة لبلدية العاصمة لندن، وذلك بعد أنباء عن قيام هيئة أمنية بفحص اتصالاته مع سيدة أعمال أميركية.

وقال جونسون، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «أفتخر بكل ما فعلته عندما كنت عمدة للندن».

وكان مسؤولون في لندن أعلنوا، قبل يومين، أن هيئة أمنية تقوم بفحص تعاملات جونسون مع سيدة الأعمال الأميركية، جنيفر آركوري، عندما كان عمدة للندن من عام 2008 حتى عام 2016، ويُشتبه في أن آركوري تلقت معاملات تفضيلية، تضمنت تمويلاً، عندما كان جونسون يشغل المنصب.

وأكد جونسون أن كل شيء جرى كان بصورة ملائمة تماماً، كما نفت آركوري، الموجودة في الولايات المتحدة، صحة المزاعم.

وفي مستهل مؤتمر حزب المحافظين، أمس، تعهد جونسون بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن الحكومة التي يترأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج يوم 31 أكتوبر المقبل، سواء باتفاق أو من دونه.

• هيئة أمنية فحصت اتصالات رئيس الوزراء البريطاني مع سيدة أعمال أميركية.