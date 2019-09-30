السعودية تؤكد أن استرضاء إيران يغذي سلوكها العدائي

المصدر: الرياض - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي، واعتبر في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بثتها على موقعها الإلكتروني، أمس، أن التاريخ الإيراني خلال الأربعين سنة الماضية كان تاريخاً عدوانياً، خاصة ضد المملكة العربية السعودية.

واعتبر الجبير أن إنشاء نظام مالي موازٍ لـ«SWIFT» (وهو النظام العالمي الذي تستخدمه المصارف لإرسال واستلام الأموال)، يُعد «استرضاء لإيران»، مضيفاً: «عندما يتحدث البعض عن إعطاء مبالغ أو حدود ائتمانية لإيران، فهذا استرضاء يشجع السلوك الإيراني، وعندما يسعى البعض إلى التعامل مع إيران رغم أنها تقتل وتعطل النظام الدولي، فهذا استرضاء».

واعتبر أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها تجاه إيران تكمن في وقف التهدئة، وشدد على أن تاريخ إيران خلال الـ40 سنة الماضية كان عدوانياً، خاصة ضد السعودية، متابعاً: «لقد هاجموا سفاراتنا، وحاولوا تعطيل الحج، واغتالوا دبلوماسيينا في عدد من البلدان، وزرعوا خلايا إرهابية في المملكة، كما قاموا بتفجير الخبر في عام 1996، والقائمة تطول وتطول». وأوضح الجبير أنه يتعين على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون ثورة أم دولة، فإذا كانت دولة فيجب عليها عندئذ التقيد بقواعد القانون الدولي وسيادة الأمم واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مضيفاً: «لقد كنا ومازلنا ندعو إلى بذل جهد عالمي لاحتواء السلوك العدواني لإيران».