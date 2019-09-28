مصر تعرب عن عدم ارتياحها لطول مفاوضات سد النهضة

المصدر: نيويورك – وكالات

اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بصورة منفصلة مع نظيره البوروندي، ايزيكيال نيبيجيرا، ونظيرته الجنوب سودانية، أوت دينق أشويل، اليوم السبت، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتناول اللقاءان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهاتين الدولتين، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن وزير الخارجية المصري أطلع نظيريه البوروندي والجنوب سودانية خلال اللقاء على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، مُعرباً عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، حيث تم التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويُراعي مصالح الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، وشدد وزير الخارجية البوروندي من جانبه علي تفهم بلاده لموقف القاهرة وأهمية نهر النيل كمصدر وحيد لحياة الشعب المصري.