واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية بسبب إيران

المصدر: نيويورك، بكين - رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في الصين، تتهمهم بنقل النفط من إيران، في انتهاك للقيود التي تفرضها على طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستفرض عقوبات على خمسة مواطنين صينيين، وستة كيانات، منها وحدتان تابعتان لشركة كوسكو للشحن.

وقال بومبيو في مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، «نقول للصين ولجميع الدول: اعلموا أننا سنحاسب على كل انتهاك». وأضاف أن واشنطن تحشد الجهود كذلك لتوعية الدول بمخاطر العمل مع كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأنها ستعاقب من يستمرون في التعامل مع هذه الكيانات في انتهاك للعقوبات.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمته أمام التجمع السنوي لزعماء العالم يوم الثلاثاء، باستمرار الضغط على الاقتصاد الإيراني بالعقوبات حتى توافق طهران على التخلي عما تصفه الولايات المتحدة بالسعي لحيازة سلاح نووي. واستنكرت وزارة الخارجية الصينية هذه الخطوة، أمس، وقال المتحدث باسم الوزارة، غينغ شوانغ، «نعارض دائماً ما يطلق عليه الاختصاص القضائي الممتد والعقوبات الأحادية... ونعارض كذلك التنمر الذي تمارسه الولايات المتحدة».