قيود على تحرّكات روحاني في نيويورك

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

فرضت الإدارة الأميركية قيوداً على تحرّكات الرئيس الإيراني حسن روحاني، عقب وصوله إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال دبلوماسيون إن الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية.

وتمنع القيود على روحاني التنقّل بعيداً عن مقر الأمم المتحدة الواقع على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن، ومنحته السلطات الأميركية إذناً خاصاً للإقامة في فندق.

وقال مسؤول أممي إن الإدارة الأميركية فرضت سابقاً قيوداً مماثلة على قادة أجانب لا ترحّب بهم على غرار الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو.