«أرامكو»: الشركة باتت أقوى من ذي قبل

المصدر: الرياض - رويترز

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، في رسالة لموظفي الشركة، أن «أرامكو» باتت بعد الهجمات على معاملها النفطية في بقيق وخريص «أقوى من ذي قبل».

وقال الناصر، في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يحل في 23 من سبتمبر: «لاشك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، لكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية، من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية، أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حساباً».

وتابع: «بات وطننا العزيز، ومنه نحو 70 ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل».

وأشار الناصر إلى أثر التحرك السريع لاحتواء الحرائق وبدء أعمال الإصلاحات، وقال إنه أدى إلى تحجيم أثر الهجمات في سوق النفط والاقتصاد العالمي.

وتابع: «هذه الهجمات الإجرامية لم تؤثر في أعمال أرامكو السعودية فقط، بل امتد أثرها التخريبي إلى زعزعة أسواق الطاقة العالمية، وتهديد أمن الطاقة العالمي، والإضرار بالاقتصاد العالمي على حد سواء، وكانت استجابتنا للأحداث غير مسبوقة في سرعتها ومرونتها وثباتها، وقد تمكنا من استئناف إنتاج خريص خلال 24 ساعة من وقوع الهجوم، واستأنفنا الإنتاج في معامل بقيق بعدها، ونتوقع عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة نهاية الشهر الجاري».

واستكمل: «أثبتت هذه الأحداث الجسيمة، أن موثوقية المملكة ممثلة هنا في أرامكو، راسخة وقوية، وأهل للاعتماد عليها مهما كانت الظروف، ولم تتخلف المملكة، ممثلة في أرامكو، عن الوفاء بأي التزام عليها لأي عميل من عملائها الدوليين، والشركة ستستمر في الوفاء بمهمتها بتوفير الطاقة التي تحتاج إليها الأسواق العالمية».