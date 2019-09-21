بوتين يحضر مناورات «سينتر-2019» العسكرية بمشاركة 8 دول

المصدر: موسكو - وكالات

حضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره القرغيزستاني، سورونباي جينبيكوف، أمس، المرحلة النشطة من مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية «سينتر-2019».

وأفادت وكالة «سبوتنبك» بأن المناورات تجري في ميدان تدريب «دونغوز» بالقرب من مدينة أورينبورغ، حيث وصل الرئيس بوتين إلى هناك​​​.

ويراقب أيضاً سير المناورات كل من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونائبه يونس بك يفكوروف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف.

وينفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي «سينتر–2019» في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر 2019 في ستة ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة، وفي ميداني تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وفي مياه بحر قزوين، بالإضافة إلى تدريبات منفردة لمكافحة جماعات مسلحة غير شرعية ستنفذ في ميادين التدريب التابعة لجيوش الدول الشريكة.

ويشارك في المناورات نحو 128 ألف عسكري من ثماني دول (روسيا، الصين، باكستان، قرغيزستان، الهند، كازاخستان، طاجيكستان وأوزبكستان)، وأكثر من 20 ألف وحدة من الأسلحة والتقنيات العسكرية، ونحو 600 طائرة، وما يصل إلى 15 سفينة حربية.