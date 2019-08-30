السودان: اتفاق لمراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية

المصدر: الخرطوم - وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أمس، إن اتفاقاً تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير، ورئيس مجلس الوزراء، لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.

وكان من المفترض أن يتم الإعلان، أول من أمس، عن أسماء الوزراء بعد أن قدمت قوى الحرية والتغيير 65 مرشحاً ومرشحة لـ14 وزارة وخمسة مجالس وزارية، على أن تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة مطلع سبتمبر.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن القيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، نورالدين صلاح الدين، أن التأخير تم بطلب من رئيس الوزراء، الذي قال إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة قوائم وأوضح أن قوى الحرية والتغيير دفعت بقائمة كبيرة من الكفاءات لشغل المناصب الوزارية خلال المرحلة الانتقالية، ومن المهم أن يعكف رئيس الوزراء على دراستها والمفاضلة بينها.

وأضاف: «أعتقد أن رئيس الوزراء أبدى تحفظات على قوائم تتعلق بوزارتين على الأقل، بالإضافة إلى أحد المجالس، وهذا يعني أن تعكف قوى الحرية والتغيير على تقديم مرشحين آخرين، أو الاستماع إلى مرشحين من رئيس الوزراء إن كان له ثمة ترشيحات في هذه المناصب».

ولفت صلاح الدين إلى أن «رئيس الوزراء يريد فريق عمل متجانساً، وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الشاقة، التي ستواجه حكومته خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «التأخير في إعلان التشكيل، استناداً إلى تلك المعطيات، لا يبعث على القلق».