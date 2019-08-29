جونسون يعلّق أعمال البرلمان.. وترامب يصفه بـ «الرجل العظيم»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر، قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب النواب المعارضين لبريكست، مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر، فيما أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، بجونسون، بعد قراره المثير للجدل.

وقال جونسون للصحافيين: «سنفعل ذلك في 14 أكتوبر»، ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام على جلسة البرلمان.

وأوضح جونسون: «سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي لقمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب».

من جانبه، كتب ترامب على «تويتر»: «بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم. أحبّ المملكة المتحدة». واعتبر أنه سيكون من «الصعب جداً» لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.