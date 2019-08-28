فضائح إلهان عمر.. علاقة غرامية وخيانة

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تفجر فضيحة بطلتها عضوة الكونغرس الأميركي إلهان عمر، على خلفية قضية طلاق تقدمت به المواطنة الأميركية بيث مينيت، أمام المحكمة العليا في العاصمة الأميركية يوم الثلاثاء، بحسب ما أكدت صحيفة "نيويورك بوست".

وبحسب الملف الذي اطلعت عليه الصحيفة، فقد أكدت الدكتورة بيث مينيت أن زوجها تيم أقام علاقة على ما يبدو، منذ أبريل الماضي مع إلهان، التي انفصلت عن زوجها مؤخراً، وقد أخبرها أنه مغرم بالنائبة الصومالية الأصل.

ولدى الطبيبة بيث، البالغة من العمر 55 عاماً، وزوجها تيم، ولد يبلغ من العمر 13 عاماً.

وقد أوضحت أوراق القضية التي قدمت إلى المحكمة، أن الزوجين انفصلا فعلياً وليس رسميا في أبريل بعد أن أخبر تيم زوجته عن مسألة الخيانة تلك، وعلاقته بإلهان.

كما كشفت أوراق الدعوى، أن الزوج المخادع أخبر زوجته في حينه أنه أغرم بعضوة الكونغرس في مينيسوتا، أثناء العمل معها على ما يبدو، منذ حملتها الانتخابية.

ودفعت عضوة الكونغرس البالغة من العمر 37 عامًا والأم لثلاثة أطفال، لتيم مينت ومجموعة "إي ستريت" حوالي 230،000 دولار من خلال حملتها الانتخابية منذ عام 2018 لاستشارات بشأن الاتصالات الرقمية، والإعلانات عبر الإنترنت، ونفقات السفر وغيرها.

وشوهدت عمر، بحسب الصحيفة وهي تستمتع بوقتها مع تيم في مطعم بكاليفورنيا في مارس.

إلى جانب الطلاق، تسعى بيث إلى الحصول على حضانة ابنها بسبب سفر زوجها المتواصل مع إلهان عمر، على الرغم من أن وظيفته مع العضوة الكونغرس لا تنص على ذلك.

يذكر أن أحمد هيرسي، زوج إلهان عمر التي كانت متزوجة سابقاً من أحمد نور سعيد علمي، مصرفي سابق تم تعيينه كأحد كبار المساعدين في مجلس مدينة مينيسوتا العام الماضي، بحسب ما أوردت في حينه صحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون".