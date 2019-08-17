رئيس إندونيسيا يقترح نقل العاصمة من جاكرتا إلى جزيرة بورنيو

المصدر: جاكرتا - وكالات

ناشد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو (جوكوي) برلمان ومواطني إندونيسيا دعم خطة الحكومة لنقل العاصمة من جاكرتا، التي تقع في جزيرة جاوة، إلى جزيرة بورنيو.

وقال الرئيس في خطاب «حالة الاتحاد»، عشية احتفالات البلاد بالذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال: «أسألكم الموافقة على (خطة) نقل العاصمة الوطنية إلى كاليمانتان، ودعمها»، مستخدما الاسم الإندونيسي لجزيرة «بورنيو»، وأضاف: «هذا من أجل المساواة الاقتصادية والعدالة».

وأعرب رئيس «مجلس نواب الأقاليم»، إحدى غرفتي البرلمان الوطني في إندونيسيا، عثمان سابتا أودانج، عن تأييده للخطة.

وقال عثمان أمام الجلسة العامة للبرلمان أمس: «نؤيد الخطة ويجب تنفيذها في أقرب وقت ممكن». ولم يتم بعد الإعلان عن موقع العاصمة الجديدة بالتحديد.

ومن المواقع المقترحة للعاصمة الجديدة، منطقة غابات بالقرب من مدينة «باليكبابان»، شرقي كاليمنتان. ويقول الخبراء إن جزيرة بورنيو لا تواجه خطر وقوع زلازل أو ثوران براكين.

وتسعى الحكومة إلى البدء في نقل العاصمة من جاكرتا إلى موقعها الجديد في عام 2024، أي في نهاية فترة الولاية الرئاسية الثانية لجوكوي. وكان وزير التخطيط الإنمائي الوطني، بامبانغ برودونيغورو، قال في وقت سابق، العام الجاري، إن تكاليف نقل العاصمة تصل إلى 33 مليون دولار.