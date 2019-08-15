الرئاسة الفلسطينية تحذر من المساس بالوضع القائم في «الأقصى»

المصدر: القدس المحتلة - وام

حذرت الرئاسة الفلسطينية من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، التي دعا فيها إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

وقالت الرئاسة، في بيان أمس «ندين هذه التصريحات، الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية»، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر، لن يقبل المساس به إطلاقاً.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خصوصاً ضد المسجد الأقصى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات.

وأكدت الرئاسة أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، على تنسيق كامل ومتواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، لوقف الاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون اليهود بحماية الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، مشددة على أن الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه قادر على إفشال كل المخططات الإسرائيلية، الهادفة إلى المس بمدينة القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.