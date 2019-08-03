فتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

المصدر: تونس – أ.ف.ب

فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أمس، أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمر تلقي الطلبات حتى التاسع من أغسطس. وتستحوذ الانتخابات الرئاسية على اهتمام التونسيين بشكل كبير، خصوصاً بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، التي عجلت الاستحقاق الرئاسي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة في 15 سبتمبر المقبل بدلاً من 17 نوفمبر. فالتونسيون الذين كانوا يتأهبون لسباق الانتخابات التشريعية الساخنة وجدوا أنفسهم برحيل السبسي أمام استحقاق رئاسي التزاماً بالمهل الدستورية.

ووفقاً لقانون الانتخابات يتوجب على الراغب في الترشح الحصول على تزكية 10 نواب على الأقل أو تزكية 40 من رؤساء المجالس المحلية، أو تزكية 10000 من الناخبين من 10 دوائر مختلفة.