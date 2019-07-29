الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في ماوية شرق تعز

المصدر: تعز - سبأنت

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مناطق جديدة جنوب شرق مديرية ماوية بمحافظة تعز، بعد مواجهات خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مدير مديرية ماوية عبدالعزيز الصراري، إن قوات من الجيش قادمة من مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، التحمت مع أبناء مديرية ماوية في الأزارق وعزلتي باهر ومقيلان، وحررت مواقع وسلاسل جبلية مهمة في تلك المناطق وأهمها "شوكان وجبل ذيب"، مما اضطر ميليشيات الحوثي إلى التراجع نتيجة تلقيها ضربات موجعة.

وأشار الصراري إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة للانقلابيين.