«تعزيز السلم» يناقش «حلف الفضول الجديد»

المصدر: واشنطن - وام

ناقش منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وأعضاء لجنة حلف فضول العائلة الإبراهيمية، المنطلقات التي ينطلق منها «ميثاق حلف الفضول الجديد»، المزمع إعلانه في ديسمبر المقبل بأبوظبي، وذلك خلال الاجتماعات المكثفة للمنتدى في واشنطن.

وناقش المجتمعون، برئاسة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الشيخ عبدالله بن بيه، أهمية المواثيق والبيانات التي صدرت، في الـ20 سنة الماضية، بالعالم الإسلامي، وحضر الاجتماعات عدد كبير من الشخصيات، بينهم سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية، براون باك.