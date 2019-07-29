خطة إسرائيلية لنقل سفارات إلى القدس المحتلة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، إن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، يُحضّر لخطة تهدف إلى تحفيز الدول على نقل سفارات بلادها للقدس المحتلة، لعرضها قريباً على الحكومة للمصادقة عليها، وذكرت الصحيفة أن خطة كاتس ستقترح رصد مبلغ 50 مليون شيقل كمساعدات للدول التي ستنقل سفاراتها إلى القدس. وبسبب انتخابات الكنيست التي ستجرى في سبتمبر المقبل، فإن الميزانية المقترحة تتطرق إلى الميزانية العامة للدولة عام 2020، ولكن إذا لزم الأمر، وفقا للاقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد المالية لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية.

وبحسب الصحيفة سيتم استخدام الميزانيات والأموال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو تحويل السفارة أو سكن السفير، وتحديد موقع الأرض المناسبة في القدس وتخصيصها للسفارة، والمساعدة في الإجراءات التي تتخذها بلدية الاحتلال في القدس، والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع الدولة المعنية.