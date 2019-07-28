جوبا تستضيف مفاوضات «سلام» سودانية

المصدر: جوبا - وكالات

توجّه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جوبا، أمس، في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، للقاء رئيسها، سلفاكير ميارديت، لبحث العلاقات الثنائية، وأيضاً للقاء وفد الحركة الشعبية «جناح الحلو»، لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية ومفاوضات السلام، ورافق دقلو رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، ونائب رئيس اللجنة السياسية، الفريق ياسر العطا، بالإضافة إلى إبراهيم الأمين وأحمد ربيع، ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقالت مصادر إن لقاء ممثلي المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات، مع ممثلي الحركات النشطة في ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق، للتباحث بشأن «السلام»، بحضور سلفاكير بصفته وسيطاً، هدفه بحث كيفية تنفيذ اتفاق السلام الأخير الذي تم توقيعه في الخرطوم.

وأكد دقلو أنه حضر ليلتقي خصوصاً زعيم متمردي جنوب كردفان، عبدالعزيز الحلو، بينما شاهد صحافي في «فرانس برس» موجود بالقصر الرئاسي في جوبا، دخول زعيم المتمردين في النيل الأزرق، مالك عقار، إلى قاعة المباحثات.