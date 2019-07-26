الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية تابعة للميليشيات شرق طرابلس

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية تابعة للميليشيات في منطقة «الجفرة» الواقعة جنوب شرق طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، في بيان، إن دفاعات الجيش الليبي أسقطت طائرة تركية للميليشيات الإرهابية حاولت استهداف القوات الليبية المتمركزة في منطقة الجفرة.

وتعد الطائرة التركية هي السابعة من نوعها التي تسقطها قوات الجيش الوطني الليبي منذ بداية عملية «طوفان الكرامة»، التي انطلقت في الرابع من أبريل الماضي، بهدف تطهير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات.

وأظهر تقرير لموقع «Flight Radar» حول الحركة الجوية قبالة الساحل الليبي وجوداً دائماً لطائرة الإنذار المبكر «Boeing 737 Peace Eagle» التابعة لسلاح الجو التركي قبالة الساحل الليبي انطلاقاً من قاعدة قونيا الجوية. وحسب موقع شركة «بوينغ» الأميركية المصنعة لهذا النوع من الطائرات، فإنها مزودة برادار يبلغ مداه 850 كيلومتراً، وهي تجمع بشكل شبه يومي معلومات عن مواقع تمركز الجيش الوطني الليبي.

وأوضح الموقع أن تدخل نظام أردوغان لا يقتصر على الدعم الجوي المقدم لميليشيات حكومة فايز السراج، بل رصد طلعات شبه منتظمة لنقل الأسلحة والذخائر من أوكرانيا عن طريق طائرات شحن تتبع شركة «Sky Viatrans» الأوكرانية.

وحسب البيانات المتوافرة، فإن هذه الطائرات تقلع دورياً انطلاقاً من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مطار أيسنبوغا بالعاصمة التركية وصولاً إلى مطار معيتيقة الليبي.