جونسون يتولى رئاسة الحكومة البريطانية

المصدر: لندن - رويترز

تولى بوريس جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس، بعد اجتماع مع الملكة إليزابيث، في خطوة تضع شخصية داعمة جهراً للخروج من الاتحاد الأوروبي على رأس عملية الخروج للمرة الأولى، منذ نتيجة الاستفتاء الصادمة عام 2016.

وتعهد جونسون ببث الطاقة في البلاد، وإتمام الخروج من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر مهما كلفه الأمر، ما قد يضع المملكة المتحدة في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، ويدفعها نحو أزمة دستورية محتملة، أو انتخابات في الداخل.

وقال جونسون، أول من أمس: «سنتم الخروج بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل كل الفرص التي سيتيحها ذلك بروح (نعم نستطيع) جديدة».