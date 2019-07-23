ترامب عن فوز جونسون برئاسة وزراء بريطانيا: «سيكون عظيماً»

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون بفوزه برئاسة الوزراء في بريطانيا، فور إعلان اختيار حزب المحافظين له خلفاً لتيريزا ماي.

وكتب ترامب على تويتر: «تهانينا لبوريس جونسون لفوزه برئاسة وزراء المملكة المتحدة. سيكون عظيماً!».

وقال ترامب، الجمعة، من البيت الأبيض: «أحب بوريس جونسون جداً، تحدثت معه أمس، أعتقد أنه سيقوم بعمل رائع، لطالما أحببت بوريس، إنه شخص مميز، ويقولون إنني أنا أيضاً شخص مميز، نحن ننسجم جيداً».

وفاز جونسون الذي كان سابقاً وزيراً للخارجية ورئيساً لبلدية لندن بنسبة 66% من أصوات 159 ألف عضو في حزب المحافظين أدلوا بأصواتهم، وكان يواجهه في السباق وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت، وبات بذلك جونسون رئيساً لحزب المحافظين، ويفترض أن يتولى مهامه رسمياً، غدا، بعد زيارة الملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة.