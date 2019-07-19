الأرجنتين تجمّد أصول «حزب الله» وتصنّفه منظمة إرهابية

المصدر: بوينس آيرس - وكالات

أعلنت الأرجنتين عن تجميد أصول ميليشيات حزب الله اللبناني في البلاد، أمس، وصنفتها منظمة إرهابية، وذلك في ذكرى هجوم على أراضيها تورّط فيه أفراد من الحزب، وأدى إلى مقتل العشرات.

وجاء إعلان الأرجنتين ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية في الذكرى الـ25 لتفجير وقع في مركز للجالية اليهودية في العاصمة بوينس آيرس، وأدى إلى مقتل 85 شخصاً.

وتلقي السلطات الأرجنتينية باللوم، في الهجوم الذي وقع في 18 يوليو 1994، على إيران وميليشيات الحزب المدعومة من طهران.

وفي أكتوبر 2006، وجّه المدعيان العامان الأرجنتينيان، ألبرتو نيسمان ومارسيلو مارتينيز بورغوس، الاتهام رسمياً إلى حكومة إيران بإعطاء الأوامر إلى ميليشيات حزب الله لتنفيذ التفجير. وعثر على المدعي العام نيسمان (51 عاماً) ميتاً بطلق ناري في الرأس في شقته في بوينس آيرس في فبراير 2015، وسط اتهامات وجهت آنذاك إلى رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر بالتستّر على متورطين في التفجير.

ووجهت محكمة أرجنتينية رسمياً التهمة إلى كيرشنر بالتدخل لمنع محاكمة مسؤولين إيرانيين في قضية تفجير المركز اليهودي في فبراير 2015.

وشهدت الأرجنتين في مارس 1992 تفجيراً استهدف السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس قتل فيه 29 مدنياً معظمهم أرجنتينيون، وأربعة إسرائيليين، من بينهم زوجتا القنصل والسكرتير الأول في السفارة.