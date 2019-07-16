ماي: «تغريدات» ترامب حول النائبات «غير مقبولة»

المصدر: عواصم - وكالات

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي دعا فيها نائبات ديمقراطيات تقدميات في الكونغرس إلى العودة من حيث أتين، «غير مقبولة على الإطلاق».

وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية للصحافيين، إن ماي تعتبر «اللغة التي تم استخدامها للحديث عن أولئك النساء غير مقبولة على الإطلاق».

وكان ترامب قال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أول من أمس: «مثير للاهتمام أن نرى نائبات تقدميات ديمقراطيات في الكونغرس، يقلن بنبرة عالية للشعب الأميركي أكبر وأعظم دولة في العالم، كيف ندير حكومتنا»، مضيفاً أنهن «جئن من دول تعاني حكوماتها أوضاعاً كارثية هي الأسوأ والأكثر فساداً والأقل كفاءة في العالم (هذا لو كان لديها حكومة تعمل)».

وتابع: «لماذا لا يعدن إلى تلك المناطق الفاشلة التي تنتشر فيها الجرائم، للمساهمة في إصلاحها، هذه المناطق بحاجة فعلاً لمساعدتكن عليكن الذهاب بسرعة إلى هناك، إني واثق بأن نانسي بيلوسي، ستكون مسرورة جداً للحصول على رحلات مجانية»، ورغم التنديدات بتصريحات ترامب، إلا أنه عاود، أمس، الهجوم على النائبات، وطالبهن بطلب المغفرة من بلادهن.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، أول من رد على تصريحات ترامب، وكتبت في تغريدة: «أرفض تعليقات ترامب التي تنم عن كراهية للأجانب والرامية إلى تقسيم بلادنا»، منددة بتصريحاته واعتبرتها «تهجماً».