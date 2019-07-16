فرنسا: يجب على أوروبا أن تبقى متحدة بشأن إيران

المصدر: بروكسل - وكالات

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، أنه يجب على أوروبا أن تظل موحدة في محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، مضيفاً أن على طهران العدول عن قرارها بعدم الالتزام ببنود في الاتفاق.

وقال لودريان للصحافيين، في مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل: «يجب على الأوروبيين الحفاظ على وحدتهم في هذه المسألة»، مجدداً تأكيده على أن قرار إيران تقليص التزامها بالاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي، بمثابة «رد فعل سيئ على قرار سيئ».

وتابع: «اتخذت إيران قرارات خاطئة رداً على القرار الأميركي الخاطئ بالانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات تؤثر بشكل مباشر في المنافع الاقتصادية التي كان بإمكان البلد الحصول عليها من الاتفاق، نود أن تعود إيران إلى الاتفاق وتحترم تعهداتها».