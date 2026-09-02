«سند» يدخل غرفة القرار.. دفاع مدني دبي يوظف روبوتاً ذكياً مستشاراً للجان الخاصة

دخل الروبوت الذكي «سند» غرفة اجتماعات القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بعدما اعتمدته القيادة مستشاراً ذكياً وعضواً في اللجان الخاصة، في خطوة تعكس انتقال استخدام الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساندة إلى طرف يشارك في تحليل النقاشات ودعم عملية اتخاذ القرار.

ويستمع «سند» إلى محتوى الاجتماعات، ويحلل ما يدور فيها لفهم سياق النقاش، قبل أن يحدد المحاور الرئيسية ويستخلص النتائج والقرارات والتوصيات، ثم يحول مخرجات الاجتماع إلى ملخصات ذكية يمكن للقيادات واللجان الرجوع إليها.

ولا يتوقف دور الروبوت عند توثيق ما دار داخل الاجتماع، إذ يستطيع تحويل القرارات والتوصيات إلى مهام وإجراءات واضحة قابلة للمتابعة، بما يختصر المسافة بين صدور القرار والبدء في تنفيذه، ويرفع كفاءة متابعة ما يتم الاتفاق عليه.

كما يؤدي «سند» دوراً أشبه بـ«الذاكرة المؤسسية الذكية»، من خلال توثيق الاجتماعات والقرارات والتوصيات وحفظها ضمن قاعدة معرفية منظمة، تتيح استرجاع المخرجات السابقة والاستفادة منها عند مناقشة ملفات أو قرارات جديدة.

وقال القائد العام للدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، إن توظيف «سند» يمثل «نقلة نوعية» في دعم اتخاذ القرار، من خلال تقديم رؤى وتحليلات تستند إلى محتوى الاجتماعات ومخرجاتها.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد توجه القيادة العامة للدفاع المدني بدبي نحو تبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وتطوير أدوات العمل الحكومي بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة اتخاذ القرار والحوكمة المؤسسية، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة واستباقية.

وتواصل القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطوير حلولها الرقمية والذكية وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف مجالات عملها، ضمن توجه يستهدف تعزيز جاهزية منظومة الدفاع المدني وبناء بيئة عمل أكثر أمناً.